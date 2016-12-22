Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,48 60,30 EUR Нал. 76,22 74,61 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8343,19 +152,69 MOEX 2224,06 -0,78% RTS 1153,59 -0,08% Brent 73,73 +0,18% DJIA 24664,89 -0,34% Nasdaq 7238,06 -0,78% FTSE 7328,92 +0,16%
Казнили старейшего в истории США приговоренного к высшей мере наказания
Лента новостей
Гендиректор Mattel объявила об уходе со своего поста 06:00, Бизнес Пентагон подтвердил задержание в Сирии связанного с 11 сентября исламиста 05:33, Политика Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских 05:06, Общество Мнучин заявил о нужном эффекте от санкций против российских олигархов 04:53, Политика В МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют 04:38, Технологии и медиа FT сообщила о возможном уходе фонда Сороса из Венгрии 04:15, Политика Минобороны обнаружило за неделю 18 самолетов-разведчиков у границ России 03:28, Политика Король Свазиленда переименовал страну в Королевство Эсватини 03:03, Политика Советник Трампа назвал условие улучшения отношений с Москвой 02:53, Политика В «Аэрофлоте» подтвердили трудности с получением виз США 02:32, Политика Адвокаты Януковича вызвали полицию после заседания суда в Киеве 02:06, Политика «Ростех» нашел «Тракторным заводам» нового владельца 01:50, Общество Асад вернул Франции Орден почетного легиона 01:39, Политика «Ростелеком» назвал «затруднительным» исполнение «закона Яровой» 01:18, Технологии и медиа Джордж Буш-младший назвал Путина «умным тактиком» 00:51, Политика СМИ узнали о заявлении «Открытия» на брата экс-владельца «Росгосстраха» 00:27, Общество В США прокуроры не смогли определить виновных в смерти Принса 00:16, Общество Открылся Московский международный кинофестиваль. Фотогалерея 00:03, Фотогалерея  Умные глаза и широкие взгляды: обзор нового смартфона Asus ZenFone 5 19 апр, 23:59, РБК Стиль и ASUS Сенат США назначил нового директора NASA 19 апр, 23:45, Политика Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым 19 апр, 23:23, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19 апр, 23:15, РБК и Билайн Госдеп заявил о попытках России и Сирии «зачистить» место химатаки в Думе 19 апр, 23:01, Политика В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали здание МИДа 19 апр, 22:54, Общество Бывшего замглавы ФСИН Коршунова обвинили во взятках 19 апр, 22:37, Общество Церковное обострение: зачем Порошенко обратился к вселенскому патриарху 19 апр, 22:37, Политика Москва пообещала Украине жесткий ответ из-за задержанного экипажа «Норда» 19 апр, 22:34, Политика Сборная России по хоккею проиграла в первом матче после ухода Знарка 19 апр, 22:26, Спорт
Казнили старейшего в истории США приговоренного к высшей мере наказания
Общество, 06:35
0
Казнили старейшего в истории США приговоренного к высшей мере наказания

В США в штате Алабама казнили самого старого приговоренного к высшей мере наказания преступника в американской истории, а именно 83-летнего Уолтера Муди. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных представителей тюрьмы, в которой содержался приговоренный. О казни также сообщает агентство Associated Press. Он был признан виновным в совершении серии взрывов в 1989 году.

По словам собеседника агентства, Муди ввели смертельную инъекцию и не дали право на последнее слово. Его казнь стала восьмой в США в 2018 году.​

Муди в 1989 году прислал бомбу 58-летнему окружному судье Роберту Венсу и адвокату по гражданским правам Роберту Робинсону. Оба взрывных устройства сдетонировали и убили их. Прокуроры заявили, что Муди решил послать судье бомбу за то, что он вел судебный процесс, где его обвиняли в изготовлении взрывных устройств в 1972 году. Данный процесс подорвал карьеру осужденного. Другая бомба, которую он послал адвокату, должна была сбить с толку следователей.

Всего Муди провел в камере для смертников 20 лет. Он пытался доказать свою невиновность и отсрочил приговор, но американский Верховный суд подтвердил высшую меру наказания.

До Муди самым старым заключенными, который был казнен в современной американской истории был 77-летний Джон Никсон. Его приговор был исполнен в 2005 году в штате Миссисипи. Никсон был приговорен к высшей мере наказания за убийство женщины в 1985 году. Свою вину он не признавал, о чем говорил, когда ему дали последнее слово перед вводом смертельной инъекции.

Теги: казнь , смертная казнь , Заключенные
Главное
Советник Трампа назвал условие улучшения отношений с Москвой Политика
Материалы по теме
Убийцу по прозвищу Джек Потрошитель приговорили к казни в Китае Общество
В США казнили убившего проститутку мужчину Общество
В Египте за убийство военных казнили 15 боевиков Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.