Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово.
«На борту самолета Red Wings был дебошир, который создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров. На 20-й минуте полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Домодедово», — отмечается на сайте компании.
Как писал Telegram-канал Mash, пассажир утверждал, что пилоты заснули в кабине. После этого на борту началась паника и завязалась драка. Дебоширу проломили голову.
В аэропорту самолет встречали представители правоохранительных органов и медицинской службы аэропорта. Дебоширу потребовалась медпомощь. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово, реанимационные мероприятия результата не дали.
Самолет завершил прерванный рейс и приземлился в аэропорту Симферополя с задержкой на три часа. На борту находились 173 пассажира. Остальные пассажиры и члены экипажа не пострадали.