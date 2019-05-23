Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово.

«На борту самолета Red Wings был дебошир, который создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров. На 20-й минуте полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Домодедово», — отмечается на сайте компании.

Как писал Telegram-канал Mash, пассажир утверждал, что пилоты заснули в кабине. После этого на борту началась паника и завязалась драка. Дебоширу проломили голову.

В аэропорту самолет встречали представители правоохранительных органов и медицинской службы аэропорта. Дебоширу потребовалась медпомощь. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово, реанимационные мероприятия результата не дали.

Самолет завершил прерванный рейс и приземлился в аэропорту Симферополя с задержкой на три часа. На борту находились 173 пассажира. Остальные пассажиры и члены экипажа не пострадали.