Самолет сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет испанской авиакомпании Vueling, выполнявший рейс Париж — Ибица, совершил вынужденную посадку в аэропорту Эль-Прат Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. Информация о минировании оказалась ложной, сообщает газета El Periódico.

О том, что на борту самолета может находиться бомба, сообщили службы безопасности аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Следуя инструкциям, командир лайнера сделал остановку в Барселоне, где у перевозчика расположены его операционные базы.

Лайнер приземлился в 14:00 по местному времени (15:00 мск). Самолет и багаж пассажиров досмотрели сотрудники Гражданской гвардии Испании. Они сообщили, что информация о бомбе была ложной. Пассажиров отправили на другом самолете той же авиакомпании, вылетающем на Ибицу.

В мае лайнер компании Wind Rose, летевший из Киева в Шарм-эш-Шейх (Египет), совершил вынужденную посадку в Одессе из-за сообщения о бомбе на борту. Проверка длилась до 10 часов, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружилось. Все это время пассажиры рейса находились в здании терминала.