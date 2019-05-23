Самолет сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе на борту

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,75 +0,36 EUR Бирж. 72,34 +0,52 Brent 67,83 -4,29% USD Нал. 65,37 64,24 EUR Нал. 72,67 71,66 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1173 +0,0020 BTC/USD Бирж. 7 839,70 +212,20 IMOEX 2 617,07 -0,82% RTSI 1 274,75 -1,40% DJIA 25 393,38 -1,49% Nasdaq 7 610,63 -1,81%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
L Brands $35 (+45,59%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
L Brands $35 (+45,59%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 12:06
Экс-патриарх УПЦ КП Филарет раскритиковал условия томоса об автокефалии Политика, 19:26 Экс-министра Пензенской области задержали по подозрению в изнасиловании Общество, 19:19 Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики Экономика, 19:13 Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД Общество, 19:10 Самолет сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе на борту Общество, 19:06 Как технологии позволяют снизить риск онкозаболеваний РБК и Philips, 19:02 США пригрозили санкциями продающим Венесуэле авиатопливо компаниям Экономика, 18:49 Воевавший за «Талибан» джихадист из США освободился после 17 лет тюрьмы Общество, 18:48 Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти Общество, 18:45 Нефть подешевела до двухмесячного минимума Quote, 18:34 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 18:29 Партия Зеленского сменит председателя перед выборами в Раду Политика, 18:24 Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны Общество, 18:21 Минск передал Москве агреман на назначение посла России Политика, 18:04
Общество ,  
0 
Самолет сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет испанской авиакомпании Vueling, выполнявший рейс Париж — Ибица, совершил вынужденную посадку в аэропорту Эль-Прат Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. Информация о минировании оказалась ложной, сообщает газета El Periódico.

О том, что на борту самолета может находиться бомба, сообщили службы безопасности аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Следуя инструкциям, командир лайнера сделал остановку в Барселоне, где у перевозчика расположены его операционные базы.

Лайнер приземлился в 14:00 по местному времени (15:00 мск). Самолет и багаж пассажиров досмотрели сотрудники Гражданской гвардии Испании. Они сообщили, что информация о бомбе была ложной. Пассажиров отправили на другом самолете той же авиакомпании, вылетающем на Ибицу.

В мае лайнер компании Wind Rose, летевший из Киева в Шарм-эш-Шейх (Египет), совершил вынужденную посадку в Одессе из-за сообщения о бомбе на борту. Проверка длилась до 10 часов, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружилось. Все это время пассажиры рейса находились в здании терминала.

Теги: Испания, Самолет, минирование
Материалы по теме
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter