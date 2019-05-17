Самолет Киев — Шарм-эш-Шейх сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

Самолет Киев — Шарм-эш-Шейх сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

Причиной экстренного приземления стало сообщение о взрывном устройстве на борту самолета. Взрывотехники никаких бомб не нашли

Фото: Toby Melville / Reuters

Самолет, следовавший из Киева (Украина) в Шарм-эш-Шейх (Египет), совершил вынужденную посадку в Одессе, об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на представителя Национальной полиции Украины Ярослава Тракало.

По данным издания, причиной экстренного приземления стало сообщение о минировании.

«Около пяти утра в Малиновский отдел полиции Одессы поступило сообщение, что борт сообщением Борисполь — Шарм-эль-Шейх был посажен в аэропорту Одессы из-за сообщения о заминировании», — рассказал Тракало.

По его словам, самолет, который принадлежит авиакомпании Wind Rose, посадили около 4.30 утра (время совпадает с московским).

«На место выехали взрывотехники и кинологи. Обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов», — добавил представитель полиции.