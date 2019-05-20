В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

В московском аэропорту Домодедово сотрудники полиции усадили пьяного авиадебошира в кресло-каталку и доставили его в дежурную часть. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, пассажир с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок, летел рейсом из Симферополя в Москву. После того как самолет приземлился в Домодедово, дебошира задержали.

Пассажира привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство), он заключен под стражу.

17 мая в Симферополе оштрафовали прилетевшую из Москвы, пенсионерку которая устроила дебош на борту самолета. По данным МВД, в полете женщина агрессивно себя вела и не реагировала на замечания экипажа. Во время посадки самолета она расстегнула ремень безопасности и направилась к выходу из самолета. После того как ее остановил стюард, женщина устроила скандал, который перерос в драку.

