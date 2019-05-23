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В Ярославле разбили установленную в память о Немцове табличку

В центре Ярославля неизвестные разбили табличку из розового гранита, которая была установлена в память о политике Борисе Немцове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

«По факту информации [об уничтожении таблички], размещенной в СМИ, проводится проверка», — рассказали в пресс-службе правоохранительных органов.

Эту табличку установили в конце февраля. На ней вместе с портретом политика было выгравировано: «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России». У Немцова в этом доме была квартира, он купил ее осенью 2013 года, когда стал депутатом Ярославской областной думы от партии ПАРНАС.

Один из инициаторов установки памятной таблички, заместитель председателя партии ПАРНАС Василий Цепенда рассказал в разговоре с агентством, что табличку разбивают уже в третий раз.

Политика
В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Спустя два года после этого за его убийство к 20 годам колонии приговорили бывшего военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Помимо него приговоры получили Анзор и Шадид Губашевы (19 и 16 лет колонии), Темирлан Эскерханов (14 лет колонии) и Хамзат Бахаев (11 лет).

Теги: Ярославль, Борис Немцов, памятная доска, вандализм
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