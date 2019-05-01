«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза

«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза

Чистая прибыль автомобилестроительной компании «Соллерс» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году составила 46 млн руб., что в 21,7 раза меньше результата предыдущего года (в 2017 году этот показатель составил 999 млн руб.). Об этом говорится в отчете компании, поступившем в РБК.

Выручка выросла до 39 млн. руб., что на 10,4% выше значения 2017 года. Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 481 млн. руб. Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.

По словам первого заместителя генерального директора ПАО «Соллерс» Николая Соболева, на объемы и доходность продаж автомобилей УАЗ повлияли рост цен на ряд комплектующих и сокращение государственных программ по стимулированию спроса.

Рост выручки связан с расширением линейки модификаций и специальных версий на базе автомобилей УАЗ, отметил он.