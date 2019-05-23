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Матвиенко посчитала оправданным роспуск Зеленским Верховной рады

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что решение украинского президента Владимира Зеленского распустить парламент было оправданным, поскольку поддержавшие его люди голосовали за изменения, за новые лица во власти, сообщает ТАСС. «Но какая будет это Рада, будут ли выборы, как они пройдут — говорить об этом рано», — сказала Матвиенко.

Она не стала при этом оценивать, насколько законным было решение Зеленского. «Это пусть решают на Украине», — подчеркнула Матвиенко.

Спикер также заявила, что Россия готова к диалогу с Украиной, в том числе и по линии парламентов. Нынешнего спикера Верховной рады Андрея Парубия Матвиенко назвала «нерукопожатным».

Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады сразу после инаугурации. Решение президента вызвало недовольство депутатов, которые посчитали, что указ противоречит конституции.

Теги: Валентина Матвиенко, Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада
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