В районе офиса Терезы Мэй в Лондоне нашли подозрительный предмет

Полиция Лондона перекрыла несколько улиц в районе Уайтхолл, где в одном из зданий обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщила полиция Вестминстера — исторического района Лондона — в своем Twitter.

«Временно перекрыты улицы в районе Уайтхолл, проверяется подозрительный предмет. <...> Сейчас на месте работают специалисты. Спасибо за ваше терпение», — говорится в сообщении полиции.

Агентство Reuters добавляет, что из-за этого был закрыт офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит. Полиция направляет людей на соседние улицы.