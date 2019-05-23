Минздрав поручил проверить оборудование после смерти пациентки в Воронеже

Минздрав поручил проверить оборудование после смерти пациентки в Воронеже

Министр здравоохранения Вероника Скворцова потребовала проверить аппарат лучевой терапии в онкологическом диспансере в Воронеже, где во время процедуры умерла пациентка. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

«По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте инцидента.

Представитель департамента здравоохранения Воронежской области сообщила ТАСС, что пациентка погибла 22 мая, проходя обследование на аппарате лучевой терапии. По ее словам, инцидент произошел в 06:30 по местному времени (совпадает с московским).

«На данный момент причина произошедшего неизвестна и связь смерти женщины со сбоем в работе аппарата не установлена», — отметила она.