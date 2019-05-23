Участок недостроенного метро в Омске решили залить цементом

Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ». Его зальют цементно-песчаным раствором.

Этот вопрос был включен в повестку заседания правительства, прошедшего накануне, 22 мая, следует из материалов на сайте правительства области. Замминистра промышленности, транспорта и инновационных технологий Игорь Лукьянов заявил, что смена метода консервации обусловлена «ограниченными возможностями областного бюджета», это позволит снизить расходы на содержание законсервированных участков.

Тип консервации двух других участков омского метро не будет изменен: конструкции, которые уже начали строить, достроят, будут проведены вентиляция и освещение. «Это позволит обеспечить приведение объектов метрополитена в безопасное и безаварийное состояние, а также сохранить уже построенные конструкции до того момента, как будет принято решение об их дальнейшем использовании в существующей транспортной системе», — сказал Лукьянов.

Решение не достраивать метро в городе было принято в конце февраля по итогам совещания с участием вице-премьера Виталия Мутко.

Омское метро начали проектировать в 1980-х годах, строительство началось только в 1992 году. Срок запуска подземки неоднократно сдвигался (власти региона планировали открыть первый участок в 2008 году), возникли проблемы с финансированием. Полностью была построена только одна станция: «Библиотека Пушкина» (она продолжит находиться в состоянии «сухой» консервации).