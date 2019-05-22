Глава палаты общин Лидсом ушла в отставку

Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом сообщила в Twitter об уходе в отставку.

Лидсон опубликовала письмо, адресованное премьер-министру Терезе Мэй, в котором отметила, что покидает пост «с сожалением и с тяжелым сердцем». Она объяснила, что причиной такого решения стали разногласия по Brexit.

По словам Лидсон, она больше не верит в то, что страна может быть «по-настоящему независимым Соединенным Королевством» благодаря предложенной сделке. «Я всегда полагала, что второй референдум может привести к опасным разногласиям, и я не поддерживаю правительство, которое добровольно идет на такую уступку», — добавила она.

21 мая Мэй заявила, что собирается вынести соглашение с ЕС на голосование в парламенте в четвертый раз. Чтобы обеспечить его одобрение, она готова изменить текст документа и вынести его на референдум.