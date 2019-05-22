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СПЧ прокомментировал идею властей Москвы запретить концерты «Френдзоны»

Вместо запрета концертов поп-группы «Френдзона» стоит ограничить вход на мероприятия для лиц моложе 18 лет. Об этом РБК заявила ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ирина Киркора.

«Любой запрет вызывает только большой ажиотаж и интерес. У нас есть возможность ограничивать вход и посещение подобных концертов в рамках правового поля. В том числе давать доступ к прослушиванию такой музыки в интернете только после 18 лет», — пояснила Киркора.

Политика
Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

Ранее в распоряжении РБК оказалось письмо московского департамента труда в органы соцзащиты и муниципалитеты. В нем говорится, что департамент получил информацию о «нецелесообразности творчества» группы от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой.

Уточнялось, что тексты и клипы «Френдзоны» вредят развитию детей и побуждают к угрожающим их жизни действиям. В письме подчеркивалось, что в ближайшее время «компетентные органы» запретят концерты группы в Москве, а их песни и клипы с противоправной информацией будут изъяты из общего доступа.

Потяева в беседе с РБК позднее заявила, что лишь просила проверить один из концертов группы, и уточнила, что не требовала запретов.

Теги: новости РБК, концерт, запрет
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