ЦБ проведет контрольные закупки в не принимающих карты магазинах

Центробанк проведет контрольные закупки в магазинах и ресторанах, чтобы выявить отказы принимать безналичную оплату. Об этом заявил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что с 2019 года у ЦБ есть право проводить контрольные закупки в банках, однако для аналогичных действий в торговых точках и ресторанах необходимо сотрудничество с другими контрольными органами. «У нас 26 заявок на проведение контрольных мероприятий [по поводу приема карт]», — сказал Скобелкин, пояснив, что речь идет о различных организациях.

При этом зампред ЦБ подчеркнул, что ситуация с отказом принимать карты не «повальная», однако некоторые заведения таким образом незаконно обналичивают средства, и ЦБ «активно занимается» этим вопросом.

В середине мая глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута говорил, что ЦБ проводит контрольные закупки в том числе методом «тайного покупателя». Их устраивают во всех сферах, где есть риски нарушения прав клиентов, — например, при продаже полисов инвестиционного страхования жизни или электронного полиса ОСАГО.