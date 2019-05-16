ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Так регулятор проверяет соблюдение прав потребителей финансовых услуг. В приоритете — проверки продаж инвестиционного страхования жизни в банках, а также продажи ОСАГО. Пока никого Центробанк не наказал

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаила Мамута.

«Началось применение данного процесса. И в ближайшее время — разумно ближайшее, не завтра, но и не в следующем году, — будут какие-то результаты, о которых мы обязательно расскажем», — сказал Мамут в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Он уточнил, что контрольная закупка методом «тайного покупателя» проводится во всех сферах, где есть риски нарушения прав. В качестве примера он привел продажи инвестиционного страхования жизни в банках и продажи электронного полиса ОСАГО.

На данный момент по итогам контрольных закупок мер воздействия ЦБ не предпринимал, уточнил он. В случае выявления нарушений ЦБ может оштрафовать финансовую организацию и выдать предписание об устранении нарушения.