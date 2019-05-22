Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,32 -0,09 EUR Бирж. 71,75 -0,17 Brent 71,08 -1,13% USD Нал. 64,87 64,00 EUR Нал. 72,38 71,42 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1152 -0,0008 BTC/USD Бирж. 8 008,30 +62,30 IMOEX 2 643,64 +1,04% RTSI 1 294,76 +1,22% DJIA 25 797,05 -0,31% Nasdaq 7 754,03 -0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+24,02%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+36,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+24,02%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+36,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 18:22 В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Общество, 18:21 Мосгордума поддержала приравнивающий вейпы к сигаретам законопроект Общество, 18:14 Губернатор после опроса ВЦИОМ предложил перенести храм в Екатеринбурге Политика, 18:02 Экс-главу «Еврофинанс Моснарбанка» заподозрили по делу о хищении ₽490 млн Политика, 18:02 Фонд - застройщик храма в Екатеринбурге отреагировал на опрос ВЦИОМа Общество, 17:57 Дружеские отношения между бизнес-партнерами: лучше или хуже для дела РБК и «Билайн» Бизнес, 17:54 Кто на самом деле получит отсрочку применения онлайн-касс Pro, 17:53 Главный тренер «Марселя» покинет свой пост по окончании сезона Спорт, 17:34 Самолеты ВКС России дважды за два дня пролетели вдоль побережья Аляски Общество, 17:32 «Потом снова в офис»: писатель Василий Аккерман — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 17:26 На Украине завели новое дело против Порошенко Политика, 17:21 Как нужно регулировать криптовалюты в России Крипто, 17:14 Василевский станет основным вратарем сборной России на игре ЧМ против США Спорт, 17:10
Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
0 
Фонд - застройщик храма в Екатеринбурге отреагировал на опрос ВЦИОМа

Директор Фонда святой Екатерины (застройщик храма в сквере в Екатеринбурге) Александр Андреев, комментируя РБК итоги опроса ВЦИОМа, заявил, что будет ждать результатов опроса, проводимого мэрией города.

«На сегодняшний день администрация Екатеринбурга ведет планомерную масштабную работу, направленную на достижение общественного согласия по вопросу строительства Храма святой Екатерины», — пояснил он и выразил надежду на «разработку механизмов», которые позволят достичь договоренности.

Общество
Большинство екатеринбуржцев выступили против строительства храма в сквере

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым за строительство храма в сквере в Екатеринбурге выступают только 7% жителей города. При этом 74% опрошенных считают это место неудачным, а 18% думают, что самым лучшим вариантом будет отказ от возведения храма.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в беседе с РБК назвал результаты опроса нерешающими и призвал не «раздергивать» жителей другими исследованиями в преддверии будущего опроса города.

Теги: Храм, Строительство, Опрос, новости РБК
Материалы по теме
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Общество
Кремль назвал недостаточно проработанным вопрос с храмом в Екатеринбурге
Общество
В Екатеринбурге снесли забор на месте строительства храма
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter