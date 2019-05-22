Директор Фонда святой Екатерины (застройщик храма в сквере в Екатеринбурге) Александр Андреев, комментируя РБК итоги опроса ВЦИОМа, заявил, что будет ждать результатов опроса, проводимого мэрией города.

«На сегодняшний день администрация Екатеринбурга ведет планомерную масштабную работу, направленную на достижение общественного согласия по вопросу строительства Храма святой Екатерины», — пояснил он и выразил надежду на «разработку механизмов», которые позволят достичь договоренности.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым за строительство храма в сквере в Екатеринбурге выступают только 7% жителей города. При этом 74% опрошенных считают это место неудачным, а 18% думают, что самым лучшим вариантом будет отказ от возведения храма.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в беседе с РБК назвал результаты опроса нерешающими и призвал не «раздергивать» жителей другими исследованиями в преддверии будущего опроса города.