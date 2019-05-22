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Дело Улюкаева ,  
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Улюкаев опроверг информацию о своем разводе

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, опроверг информацию о своем разводе. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко, который пообщался на эту тему с экс-министром. Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова также заявила агентству «Москва», что ей ничего не известно о разводе.

О разводе Улюкаева со ссылкой на источник в окружении экс-министра ранее писало агентство ТАСС. Причины не назывались.

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Улюкаев отметил свой день рождения свиданием с женой в колонии

По словам Максименко, Улюкаев сообщил, что у него «прекрасные отношения» с супругой, благодаря которой ему «удается держаться». «Это семья надежная, крепкая», — подчеркнул Максименко.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр не признал свою вину и утверждал, что стал жертвой провокации.

Улюкаев женат на уроженке Крыма Юлии Хряпиной.

Теги: Алексей Улюкаев, развод, опровержение
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