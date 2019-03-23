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Дело Улюкаева ,  
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Улюкаев отметил свой день рождения свиданием с женой в колонии

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встретил свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери. Поздравить его приехала его супруга, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

По его словам, бывший министр получил поздравления по случаю дня рождения от руководства колонии и своего отряда.

«Его сегодня поздравило руководство колонии и отряда, где он находится. Вообще Улюкаев очень не​проблемный, ведет себя хорошо. Нет ни замечаний, ни нареканий. Работает в библиотеке, ведет кружки. Его поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике», — отметил Максименко.

Он также отметил, что Улюкаев чувствует себя хорошо.

«Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее», — заявил представитель ФСИН.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр не признал свою вину и заявил, что стал жертвой провокации. По словам Улюкаева, он был уверен, что в сумке, которую ему передал Сечин, были подарочные бутылки вина, а не деньги.

Имущество Улюкаева суд арестовал в конце ноября 2016 года. По данным Следственного комитета, было арестовано 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн руб.

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