СМИ сообщили о пролете Ту-214ОН из России над военными объектами в США

СМИ сообщили о пролете Ту-214ОН из России над военными объектами в США

Российский самолет Ту-214ОН впервые совершил полет над военными базами на территории США. Инспекция проходила в рамках проекта «Открытое небо»

Самолет Ту-214ОН (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В соответствии с договоренностями с американской стороной Ту-214ОН поднялся в воздух с базы «Роузкранс» в штате Миссури и облетел несколько американских военных объектов, сообщает издание The Drive. Среди них база Форт Силл, на которой дислоцируются комплексы Patriot и комплексы ПРО THAAD, база стратегических бомбардировщиков в Техасе.

Помимо этого интерес российский самолет проявил к лаборатории ядерного и сверхзвукового оружия Сандия в штате Нью-Мексико, ядерной лаборатории Лос-Аламос, складам химического оружия в штатах Кентукки и Колорадо.

Также Ту-214 облетел несколько баз ВВС и учебно-тренировочных центров Вооруженных сил США.

The Drive указывает, что путь российского самолета практически совпал с маршрутом Ту-154 в июне 2017 года. Однако нынешний полет примечателен тем, что его впервые осуществлял Ту-214, который власти США некоторое время отказывались допускать к разведывательным полетам без объяснения причин. Получить сертификат российская сторона смогла в конце сентября прошлого года.

В середине марта полет над Россией совершил американский Boeing OC-135B. Его маршрут пролегал над Дальним Востоком и Восточной Сибирью.