При столкновении молоковоза и грузовика на МКАД пострадал человек

При столкновении молоковоза и грузовика на МКАД пострадал человек

На 4-ом км МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Сообщение о происшествии поступило в 14:55, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло ДТП двух грузовых автомобилей (один из них молоковоз)», — говорится в сообщении. Одному пострадавшему в ДТП понадобилась помощь, его деблокировали и передали врачам, уточняет МЧС. Также на дороге разлилось топливо. Пятно площадью 4 кв. м уже смыли пожарно-спасательные подразделения.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на внутренней стороне МКАД к месту происшествия тянется пробка протяженностью около 12 км.

В подмосковном Пушкино 20 мая столкнулись семь машин: шесть легковых и один грузовик. Пострадали восемь человек, пятерых госпитализировали.