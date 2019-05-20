Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье

Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье

В подмосковном Пушкино столкнулись семь автомобилей: шесть легковых и грузовой, сообщил ТАСС. Авария произошла на 36-м километре Ярославского шоссе.

По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.

Подмосковный главк МВД после этого сообщил, что движение на Ярославском шоссе в районе Пушкино затруднено, передало «РИА Новости».

9 мая похожая крупная авария с участием шести автомобилей произошла на Новорижском шоссе. Тогда пострадали трое человек.