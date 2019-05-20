Общество , 08:17
0
Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье
В подмосковном Пушкино столкнулись семь автомобилей: шесть легковых и грузовой, сообщил ТАСС. Авария произошла на 36-м километре Ярославского шоссе.
По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Подмосковный главк МВД после этого сообщил, что движение на Ярославском шоссе в районе Пушкино затруднено, передало «РИА Новости».
9 мая похожая крупная авария с участием шести автомобилей произошла на Новорижском шоссе. Тогда пострадали трое человек.