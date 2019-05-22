Аэропорт Саратова эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

В международном аэропорту Саратова была проведена экстренная эвакуация из-за оказавшегося ложным анонимного сообщения о минировании. В результате был задержан вылет одного рейса в Москву, сообщили РБК в пресс-службе «Саратовских авиалиний», оператора аэропорта.

Отмечается, что анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в справочную службу аэропорта в 13:20 мск. Пассажиры и сотрудники аэропорта были экстренно эвакуированы, однако данные о минировании не подтвердились, и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. В пресс-службе уточнили, что в процессе проверки был задержан один рейс авиакомпании S7 в Москву.

18 мая были незначительно задержаны несколько рейсов из международного аэропорта в Сочи — там также прошла эвакуация после анонимного сообщения о минировании, поступившего по электронной почте.