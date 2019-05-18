Аэропорт Сочи возобновил работу после проверки угрозы взрыва

Международный аэропорт Сочи начал работу в штатном режиме после проверки сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

«Завершено обследование здания аэропорта. Информация о его минировании не подтвердилась», — отметили в пресс-службе, добавив, что работа аэропорта возобновилась в 18:55 по московскому времени.

Ранее 18 мая, в Международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение с угрозой взрыва. Находящиеся в здании пассажиры были эвакуированы. Оперативные службы провели проверку здания.

В течение периода работы оперативных служб были незначительно задержаны семь авиарейсов, подчеркнули РБК в пресс-службе.