Общество , 21:41
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Аэропорт Сочи возобновил работу после проверки угрозы взрыва
Международный аэропорт Сочи начал работу в штатном режиме после проверки сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
«Завершено обследование здания аэропорта. Информация о его минировании не подтвердилась», — отметили в пресс-службе, добавив, что работа аэропорта возобновилась в 18:55 по московскому времени.
Ранее 18 мая, в Международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение с угрозой взрыва. Находящиеся в здании пассажиры были эвакуированы. Оперативные службы провели проверку здания.
В течение периода работы оперативных служб были незначительно задержаны семь авиарейсов, подчеркнули РБК в пресс-службе.