В ДНР заявили о задержании группы украинских диверсантов со взрывчаткой

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали группу украинских диверсантов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление народной милиции республики.
«При задержании у боевиков были изъяты форма, автомобильные номерные знаки и документы образца НМ (народной милиции. — РБК), а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия», — говорится в заявлении ведомства.
Одновременно с этим в штабе Операции объединенных сил украинской армии заявили, что неподалеку от Донецка, близ населенного пункта Новотроицкое, были задержаны восемь украинских военнослужащих. Рано утром в среду, 22 мая, они ехали на грузовом автомобиле около Новотроицкого, однако «отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию».
В ДНР о числе задержанных не сообщили.