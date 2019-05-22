ЦБ Венесуэлы опроверг отказ от операций по картам Visa и Mastercard

ЦБ Венесуэлы опроверг отказ от операций по картам Visa и Mastercard

Центральный банк Венесуэлы не планирует полностью отказываться от операций по картам Visa и Mastercard в стране. Платежные системы дополнят государственной альтернативной платформой для проведения операций, сообщается на сайте банка.

Как отмечается в заявлении, резолюция ЦБ, которую распространили в банках страны накануне, была нужна для оповещения организаций и установления графика по созданию новой платежной системы.

«Важно отметить, что резолюция не говорит об отмене операций по международным дебетовым и кредитным картам франшиз», — говорится в заявлении.

Представители ЦБ подчеркнули, что новая система будет сосуществовать с уже имеющимися платежными платформами и станет лишь дополнительной поддержкой для них.