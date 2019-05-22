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Госпереворот в Венесуэле ,  
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ЦБ Венесуэлы опроверг отказ от операций по картам Visa и Mastercard

Центральный банк Венесуэлы не планирует полностью отказываться от операций по картам Visa и Mastercard в стране. Платежные системы дополнят государственной альтернативной платформой для проведения операций, сообщается на сайте банка.

Как отмечается в заявлении, резолюция ЦБ, которую распространили в банках страны накануне, была нужна для оповещения организаций и установления графика по созданию новой платежной системы.

«Важно отметить, что резолюция не говорит об отмене операций по международным дебетовым и кредитным картам франшиз», — говорится в заявлении.

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В Венесуэле решили отказаться от операций по картам Visa и Masterсard

Представители ЦБ подчеркнули, что новая система будет сосуществовать с уже имеющимися платежными платформами и станет лишь дополнительной поддержкой для них.

О том, что в Венесуэле к концу января 2020 года хотят отказаться от операций по кредитными и дебетовым картам Visa, Mastercard и Maestro, написало 21 мая издание Banca y Negocios со ссылкой на резолюцию ЦБ.

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Сообщалась, что такие меры принимаются в ответ на действия США. Издание также отмечало, что резолюция предписывала банкам Венесуэлы сформировать собственную систему платежей путем расширения использования биометрической идентификации.

Теги: Венесуэла, Центральный банк, Visa, MasterCard
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