Совфед освободил от должности замгенпрокурора России

Совет Федерации освободил от должности заместителя генерального прокурора России Ивана Сыдорука в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, сообщается на сайте Совфеда. В соответствии с Конституцией России, предложение об освобождении Сыдорука от должности заместителя генерального прокурора внес в Совфед президент России Владимир Путин.

Как говорится на сайте, накануне прошло совместное заседание комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и комитета по обороне и безопасности, где рекомендовалось уволить Сыдорука на основании его рапорта об отставке.

В апреле Александр Куренной подтвердил, что Сыдорук собирается выйти на пенсию и написал заявление об увольнении по собственному желанию. На должность замглавы прокуратуры Сыдорука назначили в 2006 году после того, как генпрокурором стал Юрий Чайка. Он курировал работу ведомства в Южном федеральном округе, а затем на Северном Кавказе.