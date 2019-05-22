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Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
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Захарова назвала русофобом и провокатором главу Минздрава Украины

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун является националистом, русофобом и провокатором. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на своей странице в Facebook на заявление Супрун на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, предложившей ООН «не терпеть присутствие России в Совете Безопасности».

«Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — заявила Захарова.

Тему России Супрун в Женеве затронула, рассказывая о реформировании системы здравоохранения на Украине. «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права», — сказала она.

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Уроженка американского штата Мичиган, Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения Украины с 2016 года. В начале этого года депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пытался добиться ее отставки, аргументируя это тем, что Супрун не отказалась от американского паспорта и тем самым нарушила закон. Однако спустя шесть дней по решению суда и.о. министра была восстановлена в должности.

Теги: Украина, Мария Захарова
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