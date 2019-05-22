Daily Express ошибся с оценкой рекордного объема закупок золота Россией

Таблоид Daily Express пишет, что Россия «нарастила свои резервы на 145,5 т в период с начала года по конец марта» и что объем, таким образом, увеличился на 68%. В статье содержится ссылка на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Однако эти цифры относятся не к России, а ко всем мировым центробанкам (Москва тем не менее осталась крупнейшим покупателем). По данным ЦБ на 1 апреля, объем золотовалютных резервов России составлял $487,8 млрд.

Рост закупок золота Россией является «плохим знаком для мира во всем мире», заявил газете директор по исследованиям площадки по торговле драгметаллами BullionVault Адриан Эш.

Как подчеркнул Эш, таким образом Москва пытается обезопасить себя от кризиса мировой экономики и снизить зависимость от доллара США. Тем не менее, по его словам, на данный момент золотые запасы России по-прежнему составляют менее 20% от ее общих валютных резервов (для сравнения: в США золотые запасы составляют 75%, в Западной Европе — 50%).