Нарышкин объяснил снижение взаимодействия с ЦРУ кризисом в США

Внутриполитический кризис в США привел к снижению уровня взаимодействия между Службой внешней разведки и ЦРУ. Об этом заявил заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин, сообщает «РИА Новости».

Он напомнил о контактах, которые происходили при экс-директоре ЦРУ Майке Помпео (2017–2018 годы), и назвал этот период плодотворным. «Потом, в основном в силу усиления внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах Америки контакты эти снизились. Хотя, не скрываю, мы продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике», — указал директор СВР. Нарышкин не исключил возобновления взаимодействия с ЦРУ на самом высоком уровне.

В середине мая директор СВР заявил о возможной встрече с главой ЦРУ Джиной Хэспел в ближайшее время. Эти слова последовали после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи. Нарышкин отметил, что он предложил расширить контакты между спецслужбами двух стран.

Джина Хэспел — первая женщина, возглавившая ЦРУ. Она приступила к исполнению своих обязанностей в мае 2018 года, после того как Помпео был утвержден главой Госдепа.