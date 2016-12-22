ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,03 66,00 EUR Нал. 76,53 75,37 USD Бирж. 66,40 -0,47 EUR Бирж. 75,74 -0,36 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3635,00 +209,10 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
Глава СВР сообщил об отсутствии гаджетов в офисе и «надежном» телевизоре
Лента новостей
Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 17:25, РБК и FW Raiffeisen Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря 17:23, Общество Нарышкин раскрыл свой псевдоним во время учебы в разведакадемии 17:14, Политика Глава СВР сообщил об отсутствии гаджетов в офисе и «надежном» телевизоре 17:08, Политика Песков назвал необходимое для телефонных переговоров президентов условие 17:02, Политика Нарышкин заявил об отсутствии конкуренции между СВР и военной разведкой 17:01, Политика Нарышкин сообщил детали о поездке в США после попадания в черный список 17:00, Политика Серебро Загитовой и первая медаль России в танцах за 10 лет. Фоторепортаж 16:55, Спорт  Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь с освобождением украинских моряков 16:35, Политика Король Бельгии принял отставку несогласных с пактом о мигрантах министров 16:31, Политика Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки» 15:43, Общество Российский биатлонист рассказал о падении на финише гонки в Кубке мира 14:53, Спорт Нацбанк Украины решил выплатить часть внешнего госдолга в 2019–2020 годах 14:46, Финансы Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 14:44, РБК и EXMO Фигуристка Загитова объяснила ошибки в финале Гран-при 13:55, Спорт В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб ремонтник 13:37, Общество Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Алексеевой 13:19, Общество Porsche отзовет в США Macan и Cayenne из-за проблем с креплениями для лыж 13:04, Бизнес МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице 12:53, Общество Украинский боксер Ломаченко завоевал второй чемпионский титул 12:40, Спорт В службе нацбезопасности Армении оценили обстановку в день выборов 12:29, Политика Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 12:19, РБК и Whirlpool Овечкин возглавил список лучших снайперов НХЛ 11:54, Спорт Без хамства и поплевывания: как «Единая Россия» решила стать прорывной 11:53, Политика РЖД создаст опытный образец нового плацкартного вагона до конца 2018 года 11:43, Технологии и медиа Двое россиян погибли в ДТП в Египте 11:41, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 11:40, РБК, Jardin и Greenfield Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам 11:06, Политика
Глава СВР сообщил об отсутствии гаджетов в офисе и «надежном» телевизоре
Политика, 17:08
0
Глава СВР сообщил об отсутствии гаджетов в офисе и «надежном» телевизоре
Сергей Нарышкин рассказал, что не пользуется интернетом и мобильным телефоном в рабочем кабинете, исключение сделано только для телевизора. По его словам, спецслужбы используют весь арсенал современных средств для ведения разведки
Сергей Нарышкин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Российские разведчики используют в своей деятельности все современные инструменты, включая системы мобильной связи, социальные сети и возможности интернета, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

«Сильные разведывательные службы используют весь возможный доступный инструментарий для ведения разведывательной деятельности. Конечно, совершенствуются системы связи. Сегодня буквально нельзя шагу ступить без мобильного телефона, без социальных сетей, без безналичных финансовых расчетов — мы используем все формы и все инструменты разведывательной деятельности», — сказал Нарышкин.

Послали в разведку: как спикер Госдумы стал главой СВР
Политика

При этом он пояснил, что сам пользуется мобильным телефоном, но только за пределами своего служебного кабинета. «Когда утром прихожу на работу — я телефон выключаю и уношу его в дальнюю комнату. Знаете, как говорят, даже стены имеют уши, ну — стены, на самом деле, надежные, так сказать, а вот электронные средства коммуникации, с этим нужно быть очень и очень аккуратным с точки зрения безопасности разведывательной деятельности», — пояснил глава СВР.

При этом он уточнил, что в его кабинете «стены без ушей», а интернетом он пользуется тоже только за пределами своего рабочего места. Для телевизора, признал Нарышкин, сделано исключение. «Надежный. Не страшно, надежный», — охарактеризовал глава СВР свой телевизор.

Путин назвал назначение Нарышкина в СВР «возвращением домой»
Политика

Нарышкин с 2008 года возглавлял администрацию президента, а в декабре 2011 года стал спикером Госдумы. В сентябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении его с 5 октября директором СВР. Сам президент назвал это назначение «возвращением домой», поскольку Нарышкин, как и он сам, работал в разведке, и лично представил его коллективу службы.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сергей Нарышкин , СВР
Главное
Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции Политика
Материалы по теме
Нарышкин посоветовал «не верить басням» на вопрос о работе разведки Политика
Нарышкин предложил Минкультуры поддержать российских рэперов грантами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter