Глава СВР сообщил об отсутствии гаджетов в офисе и «надежном» телевизоре

Российские разведчики используют в своей деятельности все современные инструменты, включая системы мобильной связи, социальные сети и возможности интернета, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».
«Сильные разведывательные службы используют весь возможный доступный инструментарий для ведения разведывательной деятельности. Конечно, совершенствуются системы связи. Сегодня буквально нельзя шагу ступить без мобильного телефона, без социальных сетей, без безналичных финансовых расчетов — мы используем все формы и все инструменты разведывательной деятельности», — сказал Нарышкин.
При этом он пояснил, что сам пользуется мобильным телефоном, но только за пределами своего служебного кабинета. «Когда утром прихожу на работу — я телефон выключаю и уношу его в дальнюю комнату. Знаете, как говорят, даже стены имеют уши, ну — стены, на самом деле, надежные, так сказать, а вот электронные средства коммуникации, с этим нужно быть очень и очень аккуратным с точки зрения безопасности разведывательной деятельности», — пояснил глава СВР.
При этом он уточнил, что в его кабинете «стены без ушей», а интернетом он пользуется тоже только за пределами своего рабочего места. Для телевизора, признал Нарышкин, сделано исключение. «Надежный. Не страшно, надежный», — охарактеризовал глава СВР свой телевизор.
Нарышкин с 2008 года возглавлял администрацию президента, а в декабре 2011 года стал спикером Госдумы. В сентябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении его с 5 октября директором СВР. Сам президент назвал это назначение «возвращением домой», поскольку Нарышкин, как и он сам, работал в разведке, и лично представил его коллективу службы.