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Букеровскую премию получила писательница из Омана

Писательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом международной Букеровской премии 2019 года за книгу «Небесные тела». Об этом сообщается на сайте премии.

Жюри поделило поровну приз в размере £50 тыс. между Альхартхи и переводчиком ее книги Мэрилин Бут. Авторы, вошедшие в шорт-лист премии, получили по £1 тыс. Церемония вручения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse.

Отмечается, что Альхартхи стала первой писательницей Омана, чье произведение перевели на английский язык. Она также стала первым автором из Персидского залива, которая получила Букеровскую премию.

Книга «Небесные тела» повествует о семейных связях и истории через оценки трех сестер из Омана, который «медленно перестраивает себя после колониальной эпохи».

В 2018 году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за роман «Молочник». Книга рассказывает о романе молодой девушки с женатым мужчиной, который также старше нее. Действие книги происходит во время конфликта в Северной Ирландии.

Теги: Букеровская премия, Оман
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Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии
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Опубликован шорт-лист Букеровской премии
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