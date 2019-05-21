Пользователи пожаловались на сбой в работе Skype

Пользователи Skype из разных стран мира пожаловались на сбои в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.



В основном неполадки наблюдаются в США, Японии, Италии, Франции, Британии, Испании, Германии, Аргентине, Бразилии и других странах. Также о сбое сообщили пользователи из России. Больше всего жалоб среди российской аудитории поступило из Москвы.

Большинство юзеров пожаловались на сбой при получении сообщений — 61%. Еще 36% пользователей сообщили о проблемах при входе в программу, 1% заявил о проблемах с голосовыми звонками.

Downdetector указывает, что ранее сбои в работе Skype происходили 17 апреля, а также 2 и 3 мая.