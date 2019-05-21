С сайта президента Украины удалили всю информацию о Порошенко

С сайта президента Украины удалили всю информацию о Порошенко

С сайта президента Украины удалили всю информацию, которая касалась бывшего главы государства Петра Порошенко, за исключением указов, изданных после 21 мая 2018 года.

При вводе «Порошенко» в поисковой строке веб-страницы появляется надпись: «По запросу найдено 1836 результатов». При этом ни одной новости, фотогалереи и видеозаписи, в которых упоминается Порошенко, на странице президента нет.

Однако пока на сайте можно увидеть изданные экс-президентом указы в период с 21 мая прошлого года по 19 мая текущего.

Также на сайте остаются пустыми разделы «Поздравления», «Администрация президента» и «Супруга президента». В остальных разделах появилась информация о новом президенте страны Владимире Зеленском.