Общество , 18:43
0
В Магнитогорске загорелся цех по производству пластиковых панелей
В Магнитогорске произошел пожар в здании цеха по производству пластиковых панелей ЗАО «Урал-Пласт», сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.
«Происходит горение цеха на площади 1200 кв. м. До прибытия пожарных расчетов самостоятельно вышли 16 человек», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. Погибших и пострадавших нет.
Пользователи соцсетей опубликовали видео.
Завод находится по адресу ул. Вайнера, 2/а. Сообщение о пожаре в цехе, по данным экстренных служб, поступило в 18:30 по местному времени (16:30 мск). На месте происшествия работают 60 человек и 14 единиц техники.