В Магнитогорске загорелся цех по производству пластиковых панелей

В Магнитогорске произошел пожар в здании цеха по производству пластиковых панелей ЗАО «Урал-Пласт», сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

«Происходит горение цеха на площади 1200 кв. м. До прибытия пожарных расчетов самостоятельно вышли 16 человек», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Пользователи соцсетей опубликовали видео.

Видео: Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» / ВКонтакте

Завод находится по адресу ул. Вайнера, 2/а. Сообщение о пожаре в цехе, по данным экстренных служб, поступило в 18:30 по местному времени (16:30 мск). На месте происшествия работают 60 человек и 14 единиц техники.