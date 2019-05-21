Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу Абызова

Басманный суд Москвы продлил арест пятерым обвиняемым по делу экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает корреспондент РБК.

Под стражей до 25 июля останутся бывший гендиректор компании «Сибэнергострой» Галина Фрайденберг и бывший гендиректор компании Ru Com Николай Степанов, постановила судья Юлия Сафина. Ранее суд также продлил арест председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову, экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву и замгендиректора ООО «Ру-ком» Максиму Русакову.

Вопрос о продлении ареста Михаилу Абызову суд решит 23 мая.

Экс-министра задержали в конце марта в Подмосковье и арестовали на два месяца. Абызову вменяется организация преступного сообщества и мошенничество на сумму в 4 млрд руб. Потерпевшими по делу являются миноритарные акционеры компаний «Сибэко» и РЭС. Обвиняемые не признают вину.