Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова

В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты. Об этом заявила прокурор в Московском городском суде, сообщает ТАСС.

«В рамках уголовного дела задержаны и установлены не все участники преступления», — подчеркнула она. Прокурор добавила, что в настоящий момент ущерб по делу составляет более 4 млрд руб., однако он может вырасти.​

В Мосгорсуде 11 апреля рассматривалась жалоба на арест одного из фигурантов дела заместителя гендиректора «Ру-ком» Максима Русакова. Суд признал его арест законным.

Экс-министр Абызов в настоящее время находится под арестом и проходит по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он с сообщниками похитил и вывел за границу 4 млрд руб. за счет обмана акционеров «Сибэко» и РЭС с 2011 год по 2014 год. Помимо него по данному делу проходят еще пять фигурантов.

