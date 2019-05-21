В Москве на МКАД загорелась «Газель»

В районе 63-го километра МКАД загорелась «Газель», сообщили РБК в пресс-службе московского главка МЧС.

«Возгорание ликвидировано, пострадавших нет», — добавил представитель управления.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД столичного главка МВД уточнили РБК, что «Газель» загорелась из-за столкновения с другим автомобилем. ТАСС писал, что после ДТП были перекрыты две из шести полос МКАД, а движение — «почти полностью парализовано».

В конце апреля на МКАД в районе Щелковского шоссе грузовик наехал на дорожное препятствие — бетонное ограждение — и опрокинулся, что также привело к ограничению движения. В результате происшествия никто не пострадал.