НА МКАД ограничили движение из-за перевернувшегося грузовика

На МКАД в районе Щелковского шоссе грузовик наехал на дорожное препятствие и опрокинулся, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло в 5:35 на 104 км внешней стороны МКАД. В результате происшествия никто не пострадал.

В ГИБДД сообщили, что на месте аварии ограничили движение по двум полосам внешней и внутренней стороны.

Телеканал РЕН ТВ передает, что перевернулся грузовик, груженый цементом. Автомобиль наехал на бетонное ограждение.