Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитиков производителя онлайн-касс «Эвотор».

Эксперты компании на основе данных со 150 тыс. собственных терминалов в магазинах и других точках в российских городах ​подсчитали стоимость одной тарелки (300 мл) домашнего борща в разных регионах. В качестве ингредиентов учитывались говядина, овощи, растительное масло и 15 г сметаны.

На Сахалине и в области блюдо обойдется в 45 руб., в Пензе и области — в 19,5 руб. В Москве тарелка борща стоит 31,2 руб., в Санкт-Петербурге — 25,3 руб. При этом в среднем по России цифра составила ровно 25 руб.

Кроме того, «Эвотор» подсчитал стоимость аналогичной тарелки борща в общественных заведениях, включая столовые. Средняя цена по стране составила 67 руб., в Москве — 84 руб., в Петербурге — 68 руб. Дешевле всего борщ в заведениях общепита стоит в Кировской области — 40 руб, дороже всего — в Калининградской области (92,5 руб.).