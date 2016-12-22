На юго-западе Москвы загорелся бизнес-центр

В здании на улице Бутлерова в Москве произошел пожар на площади 30 кв. м. Об этом сообщили РБК в главном управлении МЧС по столице.

«Произошло загорание в административном здании по адресу Бутлерова, 17, на шестом этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли около ста человек. На данный момент сбито открытое горение, площадь и причина возгорания устанавливаются», — рассказали в МЧС.

«РИА Новости» уточняет, что пожар произошел на улица Бутлерова, 17 б. Там расположен офисный центр FRESH.

Позднее в МЧС РБК уточнили, что до прибытия пожара здание покинули порядка 50 человек. «Кроме того, благодаря слаженным действиям спасательных служб, с седьмого этажа здания были спасены десять человек», — добавили в главке.

В начале октября в подмосковном Реутово загорелся торговый центр стройматериалов «Владимирский тракт». Площадь пожара составила 600 кв. м.