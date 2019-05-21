Аксенов предсказал Зеленскому судьбу Порошенко

Если новый президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать политику своего предшественника, то он и кончит так же, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Более того, по его словам, такая политика Зеленского может дорого обойтись и всей Украине.

«Похоже, новый президент Украины решил последовать совету своего предшественника, который рекомендовал ему «продолжить политику Порошенко». Но тогда Зеленский и закончит как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2», — написал Аксенов на своей странице в сети Facebook, комментируя заявления Зеленского о необходимости ужесточения санкций против России.

Накануне, 20 мая, Зеленский в ходе встречи с делегацией администрации президента США Дональда Трампа и конгресса призвал их усилить давление на Россию. «Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — сказал Зеленский.

О необходимости ужесточения антироссийских санкций Зеленский говорил 20 мая и на встрече с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. «Усиление санкций в отношении Российской Федерации в связи с ее агрессией — это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться», — сказал президент.