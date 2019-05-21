В Минобороны сообщили об отказе от тушенки для военных

В Минобороны сообщили об отказе от тушенки для военных

Тушенка и «мясорастительные консервы» больше не входят в рацион российских военнослужащих, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, «фирменные знаки военной кухни» остались только «на гражданке». Булгаков пояснил, что сейчас рацион в армии разнообразен: индивидуальные рационы питания — «потомки сухого пайка» — выдаются в семи разновидностях на каждый день недели.

«Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт», — отметил замминистра и добавил, что энергетическая ценность базового пайка российского военного составляет 4,2 тыс. ккал в сутки. Он назвал ее «самой мощной», но не уточнил, что имеется в виду.

В августе прошлого года «Военторг» — принадлежащий Минобороны поставщик питания и другой бытовой продукции для военных — сообщил РБК, что разработал для армии замену американскому «Сникерсу» — российский шоколадный батончик под брендом «Армия России».