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Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ», — сказали в пресс-службе. По данным ведомства, знак был похищен в период с 22:00 мск 19 мая до 14:30 мск 20 мая.

Накануне музей-театр «Булгаковский дом» сообщил о пропаже знака. В музее отметили, что украденная табличка была установлена 18 мая. «В ближайшее время знак будет снова установлен» — говорится в Facebook музея.

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Исполнительный директор учреждения Наталья Склярова уточнила ТАСС, что в прошлый раз знак похитили в апреле 2018 года, его вновь поставили в субботу в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев.

Теги: новости РБК, Москва, Патриаршие пруды, кража
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