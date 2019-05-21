В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хэвлок в Северной Каролине. Об этом сообщается на сайте военно-морского института США (U.S. Naval Institute).

Отмечается, что пилот смог успешно катапультироваться. Его доставили в медицинский центр Carolina East в Нью-Берне для дальнейшего обследования.

Как сообщил телеканалу ABC начальник по чрезвычайным ситуациям округа Крэйвен Стэнли Кайт, в результате крушения штурмовика начался пожар, он был потушен.

Данных о жертвах и пострадавших среди лиц гражданского населения не поступало. Военные оцепили место крушения самолета. Причины инцидента не называются.

17 мая в городе Риверсайд близ Лос-Анджелеса истребитель F-16 врезался в здание. Сообщалось, что пилоту самолета удалось катапультироваться, он не пострадал.