В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев. Мужчина прогуливался по путям на открытом участке между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

По его словам, пешеходом оказался 39-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа. С путей сняли напряжение, спустя 10 минут движение поездов восстановили.

Дежурные сотрудники данного участка помогли увести мужчину с путей. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз — перелом левого плеча и ссадина левой руки. Пострадавший был направлен в ГКБ № 1. Информация об инциденте направлена в прокуратуру на Московском метрополитене, указал Мышляев.

Ранее сообщалось, что движения поездов между станциями «Таганская» и «Выхино» было приостановлено из-за инцидента с пассажиром.