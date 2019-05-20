Арт-группа «Война» сообщила об аресте ее лидера в Германии

Один из лидеров арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в Twitter.

В другом сообщении указано, что ему нужен юрист в Берлине.

О том, что полиция Австрии объявила Воротникова в международный розыск, группа сообщила 10 мая. Его обвинили в организации боевого движения Der Krieg на территории Австрии и заподозрили в контрабанде оружия.

В 2017 году прокуратура Чехии выдала ордер на арест Воротникова, который переехал в страну из Швейцарии. В ноябре 2016 года российские власти попросили Чехию экстрадировать Воротникова, который обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, в 2011 году Воротников сорвал у нескольких сотрудников полиции шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта в Санкт-Петербурге и ударил полицейского.