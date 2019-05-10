Общество , 12:59
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Полиция Австрии объявила лидера арт-группы «Война» в международный розыск
Полиция Австрии объявила в международный розыск лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Об этом сообщается в аккаунте группы в Twitter.
Согласно сообщению, Воротникова обвинили в организации боевого движения Der Krieg на территории Австрии.
В конце сентября 2018 года австрийские правоохранители выдали ордер на его арест по обвинению в контрабанде оружия.
Весной 2017 года чешская прокуратура выдала ордер на арест Олега Воротникова, который переехал в Чехию в конце 2016 года из Швейцарии. Ранее, в ноябре 2016 года, российские власти попросили Чехию экстрадировать Воротникова, который обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти.