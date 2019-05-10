Полиция Австрии объявила лидера арт-группы «Война» в международный розыск

Полиция Австрии объявила в международный розыск лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Об этом сообщается в аккаунте группы в Twitter.

Согласно сообщению, Воротникова обвинили в организации боевого движения Der Krieg на территории Австрии.

В конце сентября 2018 года австрийские правоохранители выдали ордер на его арест по обвинению в контрабанде оружия.

Весной 2017 года чешская прокуратура выдала ордер на арест Олега Воротникова, который переехал в Чехию в конце 2016 года из Швейцарии. Ранее, в ноябре 2016 года, российские власти попросили Чехию экстрадировать Воротникова, который обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти.

