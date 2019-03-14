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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Минпросвещения утвердило сроки сдачи ЕГЭ в 2019 году

Министерство просвещения утвердило основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году, а также определило резервные дни для экзаменов. Приказ Минпросвещения опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. В первый экзаменационный день ученики 11-го классов будут сдавать литературу и географию. 29 мая пройдет экзамен по математике, а 31 мая — по истории и химии.

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В июне первым экзаменом будет русский язык, его будут сдавать 3 июня. Уже 5 июня состоятся экзамены по физике и письменной части иностранных языков. Выпускники будут сдавать 7 и 8 июня устную часть по иностранным языкам, 10 июня — обществознание, 13 июня — информатику и биологию.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ назначены в период с 17 июня по 1 июля. При этом досрочный период сдачи Единого государственного экзамена пройдет с 20 марта по 10 апреля, а дополнительный период — с 3 по 20 сентября.

Теги: ЕГЭ
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