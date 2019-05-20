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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве

Пресненский районный суд Москвы арестовал Андрея Глухих, которого обвиняют в убийстве и разбое. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников.

Глухих арестовали до 10 июля. В суде добавили, что ему предъявлено обвинение по подпунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» и «Убийство, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом») и по подпункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»).

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В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. По данным Telegram-канала Baza, Глухих является подозреваемым по делу об убийстве Некрасова.

Источник «Комсомольской правды» отмечал, что основной версией причины убийства является криминал, не связанный с профессиональной деятельностью Глухих. Телеканал РЕН ТВ также добавлял, что речь могла идти об убийстве по неосторожности.

Теги: новости РБК, помощник прокурора, убийство
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