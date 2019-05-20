Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена одним из генеральных продюсеров развлекательного телеканала «Супер», сообщает медиахолдинг «Газпром-Медиа». В компании пояснили, что на новой должности Собчак «будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале» и заниматься его наполнением контентом.

«Кроме того, планируется, что Ксения Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения», — подчеркивается в сообщении медиахолдинга.

В декабре 2018 года Собчак сообщила об уходе с поста главного редактора журнала L'Officiel, который она занимала с 2014 года. Ранее она вела программы на телеканалах «Дождь», ТНТ, «Муз-ТВ», НТВ, «Первом канале» и других.

В 2018 году Собчак приняла участие в выборах президента России и заняла на них четвертое место, в поддержку телеведущей проголосовали 1,68% пришедших на выборы избирателей.